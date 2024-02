Standard USB-C. Wkrótce jedyny dostępny na rynku. Także w autach?

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej z końcem 2024 producenci elektroniki będę mieli obowiązek wprowadzania na rynek nowych produktów wyłącznie ze złączem w standardzie USB-C. Już dziś większość producentów aut wyposaża swoje pojazdy albo wyłącznie w gniazda w standardzie USB-C lub w gniazda w standardzie USB-C i drugie w standardzie USB. Przeciętny Kowalski musi zatem wyposażyć się w odpowiednie kable lub przejściówki.

Już pod koniec tego roku rozpocznie się unifikacja możliwości ładowania, która w pierwszej kolejności będzie dotyczyła producentów elektroniki. Głównym celem tej decyzji jest ograniczenie e-odpadów i zwiększenie wygody konsumentów poprzez eliminację potrzeby posiadania różnych ładowarek dla różnych urządzeń. Nowe prawo obejmie telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki, zestawy słuchawkowe, podręczne konsole do gier wideo, przenośne głośniki, e-czytniki, klawiatury, myszy, słuchawki douszne i przenośne urządzenia do nawigacji.

Historia unifikacji

Na przełomie XX i XXI wieku na rynku powiało się wiele nowych urządzeń elektronicznych. Do większości premierowych modeli smartfonów, odtwarzaczy MP3, czy MP4 dołączona była ładowarka, a każdy z kabli pasował tylko do jednego konkretnego urządzenia. Były to czasy, w których producenci posiadali całkowitą wolność w doborze portów USB do swoich urządzeń. Zaczęło to jednak budzić niezadowolenie zarówno wśród użytkowników, jak i ekologów, którzy z trwogą obserwowali rosnące ilości elektrośmieci. Pojawiła się potrzeba unifikacji portów USB.

W 2009 roku Komisja Europejska podjęła pierwsze kroki w kierunku unifikacji, promując jednolity standard ładowania dla telefonów komórkowych. Efektem tych działań był nowy rodzaj wtyczki Micro-USB, który stał się podstawowym standardem dla wielu producentów. Pięć lat później wprowadzono nowy standard portów USB o nazwie „USB-C". Ten rewolucyjny port charakteryzował się znacznie większą wygodą użytkowania, szybszym przesyłem danych oraz możliwością odwróconego wtyku, co eliminowało problem zorientowania wtyczki. Stopniowo, producenci elektroniki użytkowej zaczęli przyjmować USB-C jako główny system komunikacji i ładowania urządzeń.

W roku 2020 Komisja Europejska podpisała porozumienie z głównymi producentami telefonów komórkowych, zobowiązując się do wprowadzenia jednolitego standardu dla portu ładowania. Porozumienie to zobowiązało producentów do dostarczenia konsumentom smartfonów zgodnych z portem USB-C. Rok później Komisja Europejska przedstawiła kolejny wniosek w sprawie wspólnej ładowarki. Parlament formalnie zatwierdził je 4 października 2022 roku, dlatego rządy krajów Unii Europejskiej miały dwa lata na wprowadzenie nowych przepisów w życie. Oznacza to, że z końcem 2024 r. wszystkie nowe mobilne urządzenia elektroniczne będą zasilane wyłącznie przez port USB-C.

A co z Micro USB i Lightning w 2025 roku?

Wprowadzenie nowych dyrektyw nie oznacza, że urządzenia obsługujące porty micro USB czy Lightning staną się bezużyteczne. Nadal będzie można kupić kompatybilne z nimi przewody. Co ważne, nowe kable USB-C do USB-C mogą poradzić sobie z przesyłaną mocą aż 100W, zatem można ich używać nawet do zasilania tak "prądożernych" urządzeń jak laptopy.

