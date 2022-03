Specjalne wydanie „Naszego Miasta” - przewodnik dla Ciebie i naszych gości z Ukrainy. Друз яке допоможе вам у перші дні перебування в Польщі Przemysław Biniek, Daniel Sibiak

W nakładzie 20 tys. ukaże się jutro zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim specjalny, bezpłatny informator dla uchodźców z Ukrainy i tych, którzy przyjęli ich pod swój dach, udzielając pomocy i wsparcia, Dodatek zawiera niezbędne informacje, które pomogą na szybsze odnalezienie się w nowej rzeczywistości, tym którzy zamieszkali w naszym województwie i szukają tu pracy oraz szkół dla dzieci. To także skarbnica wiedzy o wnioskach, jakie należy złożyć w odpowiednich instytucjach, aby otrzymać niezbędne świadczenia, ale też informacje o bezpłatnych zajęciach nauki języka polskiego. Już od czwartku 31 marca gazeta będzie dystrybuowana w całym województwie łódzkim i wysłana do wyznaczonych punktów. Będą to miejsca o dużej rotacji ludności, w szczególności z Ukrainy. Będziemy też rozdawać gazety na ulicach Łodzi.