TOP 20 najszybciej wyludniających się miast w województwie łódzkim. Tu spadki są dwucyfrowe!

Całe województwo łódzkie, jak wynika z danych GUS na koniec 2021 roku, liczyło 2 416 902 mieszkańców, a z tej liczby 664 tysiące osób mieszka w stolicy województwa, czyli w Łodzi. Niestety, jeśli weźmiemy pod uwagę największy bezwzględny spadek liczby ludności na przestrzeni ostatnich 20 lat, to bezkonkurencyjna w całym kraju okazuje się być właśnie Łódź. Oprócz Łodzi w województwie jest 47 miast, aż w 21 z nich w ciągu ostatnich 20 lat ubyło więcej niż 10 proc. ludności.

Największy ubytek mieszkańców porównując rok 2021 do 2002 zanotował Piątek, czyli geograficzna stolica Polski w powiecie łęczyckim, gdzie w ciągu 20 lat ubyło prawie 20 proc. mieszkańców (dokładnie 19,4 proc. ) W 2002 roku mieszkało tu 2050 osób, a dziś mieszka ich tylko 1652. Drugie miejsce w tym niechlubnym zestawieniu zajmuje stolica województwa, z której ubyło 15,4 proc. mieszkańców, liczbowo jest to ponad 121 tys. łodzian mniej. Na podium znalazł się też Żychlin w powiecie kutnowskim, gdzie ubyło 14 proc. mieszkańców. Łącznie mamy 21 miast w Łódzkiem, gdzie spadek ludności jest co najmniej 10 procentowy.