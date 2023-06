Wieczór panieński Adrianny Jasiaczek z Łodzi. Miłość znalazła w programie Rolnik szuka żony ZDJĘCIA

Adrianna Jasiaczek z Łodzi, która jeszcze w czerwcu wyjdzie za mąż za Michała, którego poznała w programie Rolnik szuka żony poinformowała właśnie, że jest już po wieczorze panieńskim. Zobaczcie, jak się prezentowała w tym imprezowym dniu.

Łodzianka Adrianna Jasiaczek szykuje się do ślubu z Michałem Tyszką. Para poznała się w dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Trwają przygotowania do ich ślubu. Niedawno wzięli udział w romantycznej sesji zdjęciowej. Fani są zachwyceni wykonanymi kadrami. Nie mają wątpliwości, co do tego, że zaprezentowane przez narzeczonych zdjęcia pokazują, że miłość bije od nich na kilometr.

Ada z Łodzi wychodzi za mąż za Michała z programu "Rolnik szuka żony"

Adrianna Jasiaczek z Łodzi, która odnalazła miłość w programie Rolnik szuka żony, a w jego finałowym odcinku przyjęła pierścionek zaręczynowy zdradziła, że wybrała już suknię ślubną. Tajemnicą owiany jest wciąż termin ślubu, ale wszystko wskazuje na to, że odbędzie się lada dzień na Podlasiu, gdzie Łodzianka przeprowadziła się do ukochanego. Być może będzie to przyszły weekend. Dzisiaj na Instagramie pochwaliła się bowiem zdjęciami z wieczoru panieńskiego.

Wybrankiem Adrianny Jasiaczek jest 23- 23-letni Michał Tyszka ze wsi Kalinówka. Zgłosił się do programu „Rolnik szuka żony”, by znaleźć miłość. I to mu się udało. Michał z rodzicami prowadzi 130-hektarowe gospodarstwo. Specjalizują się w hodowli krów mlecznych. Mają ich 150. Hodują też konie ciężkie – zimnokrwiste. - Już dawno chciałam uciec z miasta – powiedziała nam Ada. - Uwielbiam ciszę, spokój. Teraz odpoczywam na Podlasiu.

Adrianna z programu Rolnik szuka żony wybrała już suknię ślubną. Para zachwyca na sesji zdjęciowej Szczegóły uroczystości nie są na razie znane, ale w jednym z odcinków programu dowiedzieliśmy się, że wesele odbędzie się w stodole, a ślub na Podlasiu. Podczas jednego z ostatnich livów Adrianna zapytana, o to czy wesele faktycznie odbędzie się w stodole odpowiedziała, że ze względów logistycznych tak się nie stanie. Na weselu ma się bawić bowiem aż 200 osób.

- Logistycznie byłoby to cięższe do ogarnięcia, gdyby wesele miało odbyć się w stodole. Będzie więc to raczej wesele w stylu glamur - zdradza Adrianna. - U nas zawsze było tak, że to młody jedzie do młodej i tam się odbywał ślub – powiedział Michał. - Jednak jest ta bariera odległości, bo dzieli nas 300 km. Z moich okolic dużo rodzin ma gospodarstwo i nie mogliby sobie wyjechać na te dwa dni i zostawić zwierzęta. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie właśnie zrobić tutaj. Podczas live z fanami nie zabrakło oczywiście pytań o suknię ślubną. Adrianna pochwaliła się, że ma już wybrany model, a teraz szyje ją krawcowa z Łodzi. Pytana o to, kto pomagał jej w wyborze i czy widział ją Michał odpowiedziała, że w wyborze sukni pomogła jej mama i świadkowa, a Michał zobaczy ją w sukni dopiero w dniu ślubu. Zapowiedziała też, że w social mediach nie pokaże się w sukni do momentu uroczystości, a dopiero po niej. Wciąż nieznany jest termin ślubu. Adrianna unikała jednoznacznej odpowiedzi na to pytania. Wyliczała plusy i minusy ślubu o każdej porze roku. Choć wcześniejsze doniesienia sugerowały, że para stanie na ślubnym kobiercu latem.

Adrianna znalazła miłość w programie Rolnik szuka żony 9

20-letnią Adriannę z Łodzi do napisania listu do Michała skłoniły jego oczy. Wielka miłośniczka dzieci – jest studentką pedagogiki i pracowała jako niania piątki szkrabów. Jest osobą energiczną, gotową na nowe wyzwania i doświadczenia. Uwielbia długie spacery, podróże samochodem, jazdę na rolkach i łyżwach oraz taniec, który regularnie trenuje.

Mało kto wie, że Adrianna aż sześć lat spędziła w klasie wojskowej jako dowódca szkoły. Była też członkiem brygady strzeleckiej i ma ukończony kurs wychowawcy kolonii i animatora dla dzieci. Wchodząc do programu mówiła, że jej wymarzony facet powinien być szczery, wspierający, wyrozumiały i zabawny. Nie toleruje natomiast arogancji i nadużywania alkoholu. Jej marzenia się spełniły, a miłość znalazła w popularnym programie Rolnik szuka żony. Rodząca się z odcinka na odcinka więź przerodziła się w prawdziwą miłość, czego świadkami byliśmy w ostatnim odcinku, kiedy stęskniony Michał przyjechał do Adrianny do Łodzi. Został bardzo ciepło przyjęty przez jej rodziców, zwłaszcza przez tatę 20-latki. Bardzo intensywnie rozmawialiśmy o przyszłości. Na początku sami zastanawialiśmy się, czy to nie jest trochę za szybko, ale uznaliśmy, że skoro poszły jakieś iskierki i oboje czujemy to samo, to może to jest to i warto w to pójść. Tak jesteśmy w sobie zakochani - mówiła w ostatnim odcinku 20-letnia Adrianna, którą po wizycie w Łodzi Michał zabrał z rewizytą do siebie do domu.

- Cieszę się, że nareszcie się widzimy. Mogę cię objąć, przytulić. Niesamowite jest to, że patrzymy w tym samym kierunku - mówił do Adrianny tuż po przyjeździe do Łodzi Michał.

