Tegoroczny sezon koncertów gwiazd światowego formatu rozpocznie w łódzkiej Atlas Arenie amerykańska grupa Slipknot, która wystąpi w Łodzi z jedynym koncertem w Polsce podczas światowego tournee promującego najnowszą płytę zespołu pt. „We Are Not Your Kind”. To już szósty album kapeli, która w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia, a którą fani pokochali zarówno za eklektyczne brzmienie będące mieszanką metalowych stylów, jak i mroczny sceniczny image.

Corey Taylor, frontman grupy Slipknot wyznaje: „Miło jest wracać ponownie do Europy i Wielkiej Brytanii. Bez względu na to, ile razy przyjeżdżamy, zawsze mamy niedosyt, że nie zagraliśmy we wszystkich miastach, w których byśmy chcieli. Ale jedno jest pewne: publiczność zawszenależy do najlepszych na świecie.”Slipknot jest kulturowym fenomenem, który wywarł ogromny wpływ na cały świat muzyczny, zajmując pierwsze miejsca na heavymetalowych listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii, Irlandii, Belgi oraz Finlandii, a także plasując się w pierwszej trójce w Niemczech, Francji, Norwegii, Włoszech, Holandii i Nowej Zelandii. To zespół trudny do zaszufladkowania, albowiem poruszający się w obszarze styku trzech stylistyk: heavy metalu, nu metalu i metalu alternatywnego, a powołujący się na inspirację twórczością takich artystów jak: Led Zeppelin, Black Sabbath, Slayer, Judas Priest, Korn, AC/DC, Head of David, Godflesh, Skinny Puppy, Neurosis, Kiss oraz Beastie Boys (Wikipedia). Koncert w Atlas Arenie będzie już piątym koncertem Slipknot w Polsce. Amerykańska grupa debiutowała w Polsce występem w warszawskim klubie Stodoła (25 czerwca 2005 r.). Później grali też w katowickim Spodku (1 lutego 2002 r.), w Atlas Arenie w Łodzi (9 czerwca 2015 r. na Impact Festival), w Gdańsku (24 stycznia 2016 r.), a ostatnio w Krakowie (25 czerwca 2019 r. na Mystic Festival).Recenzje odnoszące się do najnowszego albumu zespołu ‘We Are Not Your Kind’ odbiły się szerokim echem w mediach, podkreślając innowacyjność i kreatywność, jaką zespół reprezentuje dwadzieścia lat od swojego debiutu.„Najnowszy album Slipknota jest jednym z ich najsilniejszym w karierze” zauważa Consequence of Sound„Skala ambicji w We Are Not Your Kind jest równie oszałamiająca, jak w ich przełomowym albumie Iowa – pod względem dynamiczności jest może jeszcze lepiej” - , wtóruje mu The Independent.„Szósty album Slipknot jest poparciem tezy, że są najważniejszym heavymetalowym zespołem swojej epoki” - The Ringer.„20 lat od swojego debiutu, Slipknot wciąż są zuchwali, nieustraszeni i porywający” - Kerrang!Vulture chwali album za „wir ząbkowanych riffów, wojennych bębnów i poezji z karabinu maszynowego przekazywanych przez Taylora”, a NME stwierdza krótko: „Szósty album ‘Knot’sów jest zaskakującą płytą.„We Are Not Your Kind” promują teledyski do utworów „Solway Firth”, „Birth Of The Cruel” oraz wiodący singiel „Unsainted". Wszystkie zostały wyreżyserowane przez M. Shawn Crahana i każdy z nich zyskał ogromną popularność na YouTube, uzyskując ponad 58 milionów wyświetleń w zaledwie dwa miesiące.Jako support przed Slipknot przed publicznością Atlas Areny zagra polska legenda death metalu, grupa Behemoth z charyzmatycznym frontmanem Adamem „Nergalem” Darskim. Zespół ma w dorobku już jedenaście albumów studyjnych, ostatnim był „I Loved You at Your Darkest” wydany w 2018 r. Grupa budzi wiele kontrowersji, otwarcie określając swój przekaz jako antykatolicki.