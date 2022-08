Samochody klasy premium. Kto liderem sprzedaży?

W lipcu 2022 roku w Polsce zarejestrowano 7 082 nowe samochody osobowe klasy premium, o 15,75 proc. mniej niż w czerwcu br. i o 8,75 proc. więcej w zestawieniu z lipcem ubiegłego roku, gdy krajowe wydziały komunikacji wpisały do swoich baz danych 7 761 takich samochodów. Lipcowy wynik bieżącego roku był jednak większy niż przed pandemią, gdy w takim samym miesiącu 2019 roku zarejestrowano 6 678 samochodów z segmentu premium. W lipcu bieżącego roku udział samochodów premium w rynku nowych samochodów osobowych w Polsce wyniósł 20,4 proc. Łącznie od stycznia do lipca 2022 roku w naszym kraju zarejestrowano 54 260 nowych samochodów klasy premium, o 3,87 proc. (2 183 sztuki) mniej niż w takim samym okresie roku 2021.

Dla porównania, dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w lipcu 2022 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 34 702 samochody osobowe, o 10,68 proc. mniej niż rok wcześniej i o 12,34 proc. mniej niż w czerwcu 2022 r. Od stycznia do lipca 2022 roku zarejestrowano 247 119 samochodów osobowych, o 12,06 proc. mniej w stosunku do takiego samego okresu roku ubiegłego. W stosunku do 2021 roku dynamika sprzedaży samochodów klasy premium ma się zatem lepiej niż całego rynku aut osobowych. Mimo to, także sprzedaż aut z wyższej półki od dłuższego napotyka na liczne problemy. Są wśród nich: ograniczona podaż aut, będąca efektem problemów związanych z dostępnością niektórych komponentów, w tym mikroprocesorów; wysoki poziom inflacji ograniczający zasobność portfeli Polaków; rosnące stopy procentowe, przekładające się na wysoki poziom rat leasingu/wynajmu/kredytu, a także rosnące ceny. - Każdy z wymienionych czynników odgrywa inną rolę w procesie zakupu. Wydaje się, iż dziś największym problemem jest ograniczona podaż, jednak rola szeroko rozumianych czynników finansowych będzie rosła i może się okazać, że już wkrótce, pomimo zapowiadanej poprawy w dostawach aut na nasz rynek, sprzedaż nie będzie się zwiększać, gdyż wysokie ceny oraz raty stanowić będą - w aspekcie powiększającej się niepewności gospodarczej - istotną przeszkodę w podjęciu decyzji o zakupie auta – tłumaczy Dariusz Balcerzyk, ekspert Instytutu Samar.