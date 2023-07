Rybakówka Święty Spokój koło Tuszyna przyciąga tłumy spragnionych wody i dobrej kuchni. Jakie są atrakcje i jakie ceny w sezonie 2023?

Rybakówka Święty Spokój koło Żeromina. Jakie ma atrakcje?

Rybakówka Święty Spokój to popularne miejsce wypoczynku nad wodą. Znajduje się w połowie drogi między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim, na wschód od Tuszyna. Święty Spokój to obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy nad stawami rybnymi. Sercem Świętego Spokoju jest restauracja Rybakówka. Ale znajdziemy tu też plażę, sztuczne wodospady, zielone tereny rekreacyjne, przystań z rowerami wodnymi, pomosty, dmuchańce, a nawet strzelnicę. Są też domki noclegowe, które można wynająć.

Rybakówka Święty Spokój. Atrakcje i ceny

Rybakówka Święty Spokój. Co podoba się tu wypoczywającym?

Mimo wielu gości w Świętym Spokoju nawet w letnie weekendy nie czuć tłoku. Teren jest tak ogromny, że każdy znajdzie dla siebie miejsce. Większość gości przyjeżdża samochodami. Na miejscu jest duży, bezpłatny parking. Miejsc nie brakuje też w restauracji Rybakówka i na plaży.

Łodzianie chwalą bliskość ośrodka od miasta i łatwy dojazd. Pani Natalia wraz z trzyletnią córką w sezonie przyjeżdża do Rybakówki nawet raz w tygodniu. - Łatwo tu dojechać i nie ma tłoku. To najlepsze miejsce do wypoczynku koło Łodzi - podkreśla.

Ale Rybakówka ma też wady. Główną jest brak zarejestrowanego przez sanepid kąpieliska. Na plaży i przy stawach ustawiane są znaki "zakaz kąpieli". Jednak nie wszyscy się do nich stosują. Goście narzekają też na błoto przy niewielkim stawie- brodziku uwielbianym przez dzieci.