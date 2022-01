Ryanair tnie loty z Łodzi. Dokąd nie polecimy z lotniska w Łodzi? Mniej lotów z Łodzi

Zmiany w rozkładzie lotów z Łodzi. Ryanair w styczniu zawiesza część lotów do Wielkiej Brytanii, zmienia też częstotliwość na niektórych kierunkach. W lutym sytuacja ma wrócić do normy. Zmiany dotyczą lotów do Wielkiej Brytanii: do East Midlands oraz do Londynu (Stansted). Ostatni samolot do East Midlands wyleci z Łodzi w najbliższy piątek 7 stycznia, po czym nastąpi przerwa do początku lutego. Loty zostaną wznowione 4 lutego. Czytaj dalej

Krzysztof Szymczak