Ruszył sezon na górze Kamieńsk koło Bełchatowa. Tak było w sobotę,15 stycznia 2022 [CENY, MAPA, JAK DOJECHAĆ]

Na ten moment narciarze czekali z niecierpliwością. W sobotę, 15 stycznia 2022, ruszył sezon na górze Kamieńsk niedaleko Bełchatowa. Dla narciarzy i snowboardzistów udało się przygotować na razie jedną trasę. W sobotę rano ruch był niewielki.

- Po kilku dniach sprzyjającej pogody z kilkustopniowymi mrozami i zmniejszoną wilgotnością powietrza, armatki śnieżne wyprodukowały wystarczającą ilość śniegu do przygotowania jednej z trzech istniejących tras zjazdowych – trasy numer 3 - mówi Sandra Apanasionek, rzecznik PGE GiEK, koncernu, do którego należy ośrodek Góra Kamieńsk. - Jest to trasa dla początkujących narciarzy i snowboardzistów o długości 150 metrów i szerokości około 60 metrów. Obsługiwana jest przez przenośnik taśmowy SunKid o przepustowości ponad 1000 osób na godzinę.