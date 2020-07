Ruszają spacery śladami zasłużonych łodzianek. Pierwszy spacer już w najbliższą sobotę 4 lipca

-Korzystając z tego, że mamy deszczowe ale jednak lato i możliwość realizowania działań plenerowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, chcemy rozpocząć cyklem 10 autorskich spacerów śladami znanych i mniej znanych łodzianek. Pierwszy spacer już 4 lipca- mówi szefowa Fundacji Łódzki Szlak Kobiet - Ewa Kamińska - Bużałek.

Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa - Wodnicka podkreśla, że historia Łodzi to także, a może przede wszystkim, historia łódzkich kobiet.



-To robotnice, matki, babcie sprawiały, że nasze miasto rozwijało się w tak niebywale bujny sposób, to nasze działaczki społeczne dbały o przyszłość i edukację młodzieży, a żołnierki, kobiety szpiedzy w czasie wojny walczyły o wolność naszego kraju, a przypomnę to właśnie Łódź była obok Warszawy najważniejszym centrum wywiadu Armii Krajowej z Haliną Szwarc na czele. Bez łódzkich kobiet i słynnego strajku głodowego z 1971, postawy naszych robotnic w 1981 roku i gigantycznej cierpliwości i sile kobiet po upadku naszego przemysłu w 1990 roku nie byłoby współczesnej nowoczesnej Łodzi – mówi wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa - Wodnicka

Plan spacerów:

4.07, sobota, godz. 11

Śladami zasłużonych łodzianek. Część 1

zbiórka na pl. Wolności 2

5.07, niedziela, godz. 11

Śladami zasłużonych łodzianek. Część 2

zbiórka na rogu ul. Gdańskiej i al. 1 Maja, przy Akademii Muzycznej

19.07, niedziela, godz. 11

Śladami kobiet z Widzewa i Grembachu

zbiórka (pod byłym zakładem Wi Ma)

2.08, niedziela, godz. 11

Bohaterki z trzeciej zmiany. Śladami strajków i kobiet opozycji okresu PRL

zbiórka na Rynku Włókniarek Łódzkich w Manufakturze

22.08, sobota, godz. 11

Łódź pisarek i poetek

zbiórka: al. A. Mickiewicza 15 (róg z al. T. Kościuszki)

25.08, wtorek, godz. 17

Jesteśmy jednym kawałkiem tęsknoty. Śladami kobiet żydowskich w getcie łódzkim

zbiórka przed halą Bałuckiego Rynku przy ul. Zgierskiej

Spacer stanowi część obchodów 76. rocznicy likwidacji getta łódzkiego i jest organizowany we współpracy z Centrum Dialogu im. M. Edelmana.

Uwaga! Na ten spacer obowiązują zapisy. Prosimy o zgłoszenia na adres spacery@lodzkiszlakkobiet.pl do 24 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona.

6.09, niedziela, godz. 11

Śladami kobiet ze Starego Polesia

zbiórka przed lecznicą „Pod koniem” przy ul. M. Kopernika 22

20.09, niedziela, godz. 11

Gdzie się podziały łódzkie włókniarki?

zbiórka przed Centralnym Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282

4.10, niedziela, godz. 11

Bałuckim szlakiem kobiet

zbiórka na pl. Piastowskim

31.10, sobota, godz. 11

Cmentarz na Dołach z Łódzkim Szlakiem Kobiet

zbiórka przy bramie na cmentarz komunalny przy ul. Smutnej (idąc od al. G. Palki po lewej stronie)