Na Dzień Kobiet nie tylko kwiatek. Z okazji 8 marca łódzki oddział NFZ zaprasza na spotkania dotyczące zdrowia kobiet oraz… mężczyzn

- Zdrowa kobieta może wszystko, dlatego wszystkie kobiety będziemy namawiać do profilaktyki i proponować badania i pomiary w naszym kiosku profilaktycznym - zachęca Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.

8 marca przypada Dzień Kobiet. Z tej okazji łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina mieszkankom regionu, by zadbały o swoje zdrowie. Dla ułatwienia i zachęty organizuje cykl spotkań profilaktycznych– Tydzień Zdrowia Kobiet i Mężczyzn.

Spotkania w Sali Obsługi Klienta łódzkiego NFZ

Tydzień Zdrowia Kobiet i Mężczyzn w łódzkim NFZ rozpocznie się w najbliższy poniedziałek (4 marca) i potrwa do kolejnego poniedziałku (11 marca).

W środę (6 marca) tym razem w godz. 10-14 tematem będzie rak piersi. W sali przy ul. Targowej 35 znów pojawią się eksperci, amazonki i studenci z IFMSA. Przed salą obsługi stać będzie mobilny mammobus, w którym kobiety w wieku 45-74 lata, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały mammografii (kobiety z grupy ryzyka w ciągu roku) będą mogły bezpłatnie zrobić to ważne badanie – wystarczy dowód osobisty. Jak badać piersi? Przeczytaj materiały NFZ o samobadaniu piersi i o programie badań mammograficznych NFZ

W czwartek (7 marca) w godz. 10-14 tematem spotkań będą choroby w obrębie kobiecych narządów płciowych, takie jak rak szyjki macicy i endometrium. To wyjątkowa okazja, żeby bezpłatnie skonsultować się z urofizjoginekolożką dr Anitą Sikorą-Szubert oraz położną, które specjalizują się w leczeniu nietrzymania moczu. Ekspertki z Fundacji Pokonać Endometriozę będą udzielały pomocy kobietom, które cierpią na tę chorobę. Studenci z IFMSA będą informowali na temat profilaktyki raka szyjki macicy.

Tydzień wydarzeń w sali obsługi zakończy się w kolejny poniedziałek (11 marca) spotkaniem dotyczącym… zdrowia mężczyzn. Od godz. 14 do 17 dyżurować będą specjaliści od męskiego zdrowia, w tym przedstawiciele Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator”, urolog z Polskiego Towarzystwa Urologicznego, będzie można także zrobić spirometrię z MCM Łódź Polesie.

W Dzień Kobiet czyli w piątek (8 marca) w godz. 10-14 tematem będą kwestie serca , będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat profilaktyki chorób układu krążenia. Pielęgniarki z MCM Łódź Widzew zmierzą poziom glukozy we krwi. Będzie można także dołączyć do rejestru dawców Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku.

Wydarzenia profilaktyczne m.in. także w Skierniewicach i Łęczycy

Natomiast m.in. w Skierniewicach będzie można skorzystać z mobilnego stanowiska do pomiaru składu ciała i wyniki omówić z doradcą ds. profilaktyki. Będzie ono dostępne w poniedziałek (11 marca) w godz. 18-20 podczas akcji Kino Kobiet przy ul. Stwosza 2/4, w środę (6 marca) w godz. 10-14 w przychodni Świat Zdrowia przy ul. Reymonta 31, w czwartek (7 marca) od 10 do 14 w przychodni Świat Zdrowia przy ul. Orkana 6 oraz w poniedziałek (11 marca) w godz. 11-13 podczas Klubu Pacjenta w Łęczycy przy al. Jana Pawła II 11 będzie można porozmawiać z ekspertami zakresie profilaktyki chorób serca.

Przedstawiciele NFZ nie ukrywają, że spotkania mają nie tylko rozwiać wątpliwości pacjentek, ale też zachęcić do korzystania z programów profilaktycznych NFZ przeznaczonych dla kobiet, w tym do cytologii dającej szansę na wczesne wykrycie i wyleczenie raka szyjki macicy czy do regularnej mammografii, która pozwala wcześnie wykryć zmiany w piersiach i je wyleczyć. Badania są bezpłatne, dostępne bez kolejki i bez skierowania.

- Piękne kwiaty, zabiegi kosmetyczne czy wizyta w kinie. Kobiety lubią dbać o siebie, jednak ich kalendarz koniecznie powinien być uzupełniony o badania profilaktyczne. Cytologia, mammografia, profil lipidowy, wizyta u ginekologa raz do roku, każda z nas musi o tym pamiętać – podkreśla Magdalena Góralczyk z NFZ.