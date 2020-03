Rodzice nie mogą odwiedzać wcześniaków w „Matce Polce”. Jest petycja do ministra zdrowia z prośbą o interwencję

Od kilku dni rodzice wcześniaków i ciężko chorych noworodków leżących w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki nie mogą im towarzyszyć. Szpital wprowadził na oddziałach neonatologicznych zakaz odwiedzin.

Prof. Ewa Gulczyńska, kierownik kliniki neonatologii w „Matce Polce” podkreśla, że do tej pory dostęp rodziców do dzieci był praktycznie całodobowy. Ale zwiększająca się liczba zachorowań na covid-19 to zmieniła. - Zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia wizyt rodziców w oddziale. Podyktowane jest to wyłącznie dobrem naszych pacjentów - noworodków - podkreśla prof. Ewa Gulczyńska.

W zamian wyznaczone zostały godziny, w których mamy mogą oddać swoje mleko, a w tym tygodniu szpital będzie kręcił filmy z maluchami i wysyłał je rodzicom.

- Jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji. Priorytetem jest teraz ratowanie życia - mówi Adam Czerwiński, rzecznik szpitala. I podkreśla, że na oddziałach tych leżą ważące około 1000 g wcześniaki.