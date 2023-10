Renault. Te modele cieszą się największą popularnością

Renault Megane E-Tech 100% electric plasuje się w TOP3 w segmencie hatchback samochodów elektrycznych w Polsce, z wynikiem 251 zarejestrowanych aut w okresie od stycznia do sierpnia. Rośnie sprzedaż tego modelu do firm i instytucji, w tym roku podpisano już m.in. kontrakt na dostawę 46 aut Gminie Miejskiej Kraków, a 24 samochody zamówiła firma GLS.

Marka Renault może poszczycić się znakomitymi ogólnymi wynikami, plasując się na piątej pozycji w sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych w Polsce, z liczbą 19 797 zarejestrowanych aut od stycznia do sierpnia 2023 roku, co daje Renault 5,6% udziału w rynku.

Renault nieustanie pracuje nad umożliwieniem klientom jak najlepszych warunków przetestowania samochodu i poznania nowoczesnych technologii we własnym zakresie. Firma umożliwia wszystkim zainteresowanym poznanie hybryd i zabranie samochodu hybrydowego na 24-godzinne indywidualne testy. Wprowadzone narzędzie do rezerwacji 24-godzinnych jazd próbnych online cieszy się dużym zainteresowaniem. Aktualna odsłona akcji: Twoje 24 godziny z hybrydą Renault to wyjątkowa możliwość przetestowania Arkany E-Tech full hybrid − samodzielnie, przez całą dobę, na własnych trasach i wśród swoich bliskich.

W ankietach przeprowadzonych po testach podkreślano główną zaletę akcji – możliwość samodzielnego zapoznania się z autem, zgodnie z własnymi upodobaniami, we własnym tempie, bez stresu. Ankietowanym podobało się także to, że dzięki akcji można zapoznać się z nową technologią. Prawie połowa z uczestników nigdy wcześniej nie jeździła samochodem z silnikiem hybrydowym, napęd ten okazał się dla nich interesującym rozwiązaniem przede wszystkim ze względu na niższe koszty spalania.

Master potwierdza zaufanie wśród nabywców lekkich samochodów dostawczych, znajdując w okresie od stycznia do sierpnia 6 771 kupujących i znacznie wyprzedzając konkurencję. Ale olbrzymią popularność Mastera można od dawna liczyć nie w miesiącach, a w latach, bowiem model ten na szczyt rankingu samochodów dostawczych do 3,5 t wspiął się w 2018 roku i zadomowił tu na dobre.

W segmencie małych furgonetek wzrost sprzedaży w sierpniu zanotowało Renault Express Van, aż o 45% w stosunku do lipca tego roku, zajmując znakomite drugie miejsce w swoim segmencie. W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku Express Van znalazł już 883 nabywców. Dzięki nowej atrakcyjnej ofercie cenowej wprowadzonej na ten model (od 69 900 zł netto), Renault liczy na jeszcze lepszą pozycję na rynku na koniec roku.

Renault potwierdziło również mocną, niezagrożoną przez ostatnich 14 lat pozycję na rynku samochodów modyfikowanych, sprzedając 5 804 auta w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku, w tym najwięcej Renault Master (3 855) oraz Renault Trafic (1 851). Udział marki w podsegmencie podwozi do zabudowy w okresie od stycznia do sierpnia wyniósł 43%. Wśród rodzajów zabudów największym zainteresowaniem klientów cieszyła się tradycyjnie tzw. międzynarodówka, czyli zabudowa z plandeką (36%). Inne typy zabudowy chętnie wybierane przez nabywców to: dostosowanie auta do przewozu osób z niepełnosprawnością (29%), zabudowa typu kontener (14%) oraz zabudowa ze skrzynią otwartą, wariant brygadowy i warsztat.