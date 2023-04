Rękodzieło na Piotrkowskiej. Przez całą majówkę można odwiedzać stoiska i nabywać unikatowe rzeczy! Zobacz zdjęcia

Rękodzielnia na Pietrynie - twórcy rękodzieła spędzają majówkę w Łodzi. Spotkacie ich podczas spaceru główną ulicą miasta - na odcinku od ul. Nawrot do Roosevelta w godzinach 11 -19 codziennie aż do 3 maja włącznie. Pięknie dekorowane pudełka drewniane to dzieła Hanny Fibakiewicz z Łodzi.

Krzysztof Szymczak