Rankiem lepiej nie iść do lasu. W Łódzkiem zaczął się sezon polowań zbiorowych, największy od lat

Stu sześćdziesięciu myśliwych z całej Polski wyruszyło w minioną sobotę, 16 października, na polowanie w spalskie lasy organizowane w ramach XXII Hubertusa Spalskiego - największej myśliwskiej imprezy w województwie łódzkim. Po kilku godzinach polowań na pokocie złożono byka jelenia, cielę jelenia, byka daniela, pięć dzików, koźlę, lisa, 60 bażantów i dwie kaczki, a królem spalskich łowów został Jan Tabor, który upolował byka jelenia. W ten sposób po trwającej rok przerwie spowodowanej pandemią myśliwi rozpoczęli nowy sezon polowań zbiorowych, który potrwa do końca stycznia.

Odstrzały sposobem na ASF?

Z pewnością będzie on znacznie bardziej intensywny, a to przede wszystkim ze względu na bardzo wysokie plany odstrzału sanitarnego dzików, który jeszcze wiosną zarządził wojewoda łódzki. Odstrzał ma zapobiec rozszerzaniu się epidemii ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, który jest ogromnym niebezpieczeństwem dla hodowli trzody chlewnej, a oprócz świń domowych na tego zaraźliwego wirusa są podatne dziki, które przemieszczając się po lasach roznoszą chorobę. W marcu wojewoda zarządził odstrzał około 15 tysięcy sztuk dzików, jest to już kolejny odstrzał sanitarny w ostatnich latach, ale pierwszy na taką skalę. Najwięcej dzików ma zginąć w południowej części województwa.