Rada Miejska uchwaliła plan, który ma ochronić południową granicą lasu Łagiewnickiego przed nową zabudową Angelika Korlaga

Coraz chętniej mieszkańcy Łodzi uciekają do przyrody. Jednym z popularniejszych terenów, na którym łodzianie chętnie budują swoje domu to tereny przylegające do lasów, a szczególnie do Lasu Łagiewnickiego. Rada Miejska uznała jednak, że obszar ten jest zbyt cenny pod względem przyrodniczym i należy chronić go przed zabudową.