Pseudokibice z Łodzi złapani pod Giżyckiem. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej ukrywali się przed policją

Pseudokibice z Łodzi wpadli w ręce policji

Akcja policji: znaleźli ponad 60 tys. zł

W wyniku żmudnych, kilkumiesięcznych działań policjanci ustalili, że poszukiwani pseudokibice ukrywają się w wynajmowanym domu w powiecie giżyckim w województwie warmińsko – mazurskim. Stróże prawa do akcji przystąpili w środę 5 lipca. Tuż po godz. 6 weszli do domu i pochwycili obu mężczyzn, którzy trafili do aresztu śledczego. Podczas przeszukania domu policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar ponad 67 tysięcy złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Łodzi.