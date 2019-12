Przerwa świąteczna i ferie w Łódzkiem to prawie wakacje! Ferie w roku szkolnym 2019/2020

A już w sobotę, 11 stycznia, można świętować początek ferii zimowych – w Łódzkiem trwających do 26 stycznia (tak samo jak w województwach: lubelskim, podkarpackim, pomorskim oraz śląskim – przypomnijmy, że terminy ferii dla wszystkich województw są zmienne, co roku ustala je Ministerstwo Edukacji Narodowej).

W 2019 roku uczniowie przychodzą do szkół jeszcze tylko w środę (18 grudnia), w czwartek oraz w piątek. W najbliższą sobotę (21 grudnia) zaczyna się przerwa świąteczna, która potrwa do Nowego Roku. Natomiast wkrótce po nim uczniów czeka weekend, przedłużony za sprawą Trzech Króli.

– Chodzi o przedłużenie zimowej przerwy świątecznej – przyznaje dyrektor SP nr 206. – Z drugiej strony, my po prostu mamy do dyspozycji pulę dni, które możemy ogłosić wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkole podstawowej trzy z takich dni przypadają na egzamin ósmoklasisty, a resztę, po przeanalizowaniu kalendarza, ustalamy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Jestem przekonany, że w większości szkół dyrektorzy ustalili te dni właśnie m. in. 2 i 3 stycznia. Zalet z dużej liczby dni wolnych na pewno nie widzą rodzice. Stwarza to dla nich pewien problem w zapewnieniu opieki nad dziećmi, jednak dyrektor ma obowiązek zorganizować opiekę wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.

W szkolnych kalendarzach znaleźliśmy dni dyrektorskie, wyznaczone na 2 i 3 stycznia, także np. w przypadku łódzkich podstawówek nr 2, 130 czy 153.