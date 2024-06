Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Łodzi. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

OFF Piotrkowska świętuje dziś rozpoczęcie lata, w związku z którym odbył się finał projektu „Jeansy Wolności”, celebrujący historię Bernarda Lichtensteina i jego kultowych Wranglerów. Wydarzenie doceniło również młode, wschodzące talenty, ich energię i kreatywność. W galerii zdjęć zobaczycie kreacje przygotowane przez Wranglera, projektantkę Kingę Krzymowską i uczniów klasy Projektowania ubioru z Państwowego Liceum Plastycznego w Łodzi.

Przy ulicy Puszkina w Łodzi w każdą niedzielę odbywa się wielki bazar rozmaitości. W miejscu, gdzie przez wiele lat była giełda samochodowa, dziś można kupić niemal wszystko - oprócz samochodów. A co można kupić i za ile, zobaczysz w naszej galerii.

W erze smartfonów, robienie selfie stało się nieodłącznym elementem naszej codzienności. To nie tylko sposób na uchwycenie wyjątkowych chwil, ale także na wyrażenie siebie i podążanie za najnowszymi trendami społecznymi. Szukasz idealnego miejsca na niezapomniane selfie w Łodzi? Sprawdźcie nasze propozycje!

W Szkole Podstawowej nr 160 oraz 46 w Łodzi uroczyście zakończono rok szkolny 2023/2024. Były podziękowania, nagrody i gratulacje. Uroczystość przebiegała w bardzo miłym nastroju. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej wyjątkowej chwili.

Nadciśnienie, wady serca, arytmia, ból w klatce piersiowej - z tymi chorobami i objawami trzeba zgłosić się do kardiologa. Szukasz najlepszego dla siebie specjalisty w Łódzkiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych kardiologów w serwisie Znanylekarz.pl.

Young Leosia wystąpi w ramach Łódź Summer Festival. Dołączyła do ogłoszonych już wcześniej gwiazd, takich jak Placebo, Milky Chance i White 2115. Sprawdź, jakie atrakcje czekają na Ciebie w dniach 26-28 lipca 2024 r.

Wczorajszy wieczór nad Stawami Stefańskiego w Łodzi upłynął pod znakiem słowiańskich tradycji i magii. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach, rytuałach i wspólnym świętowaniu Nocy Kupały. Zobaczcie, jak wyglądało to wyjątkowe wydarzenie w naszej galerii zdjęć!

Równoległe projekcje „Barbie” i „Jokera” zainaugurują w parku na Zdrowiu 17. edycję Letnich Projekcji Filmowego TME Polówka – największego filmowego wydarzenia w Łodzi. Projekcje rozpoczną się 25 czerwca i potrwają do końca września, oferując 170 filmów w 30 różnych lokalizacjach. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny.

Właśnie rozpoczął się najlepszy czas w roku dla fanów mody – letnie wyprzedaże w Manufakturze. To doskonała okazja, by uzupełnić swoją szafę w promocyjnych cenach. Sprawdź, gdzie i jakie rabaty obowiązują!

Dzień Ojca to doskonała okazja, aby okazać swoim ojcom, jak bardzo są dla nas ważni. W Łodzi ten wyjątkowy dzień można spędzić na wiele sposobów, korzystając z uroków naszego pięknego miasta. Oto kilka pomysłów na to, jak uczcić Dzień Ojca.

Circus ON ICE po raz pierwszy w Polsce! Już 21 czerwca w Łodzi, w Namiocie Cyrkowym na Widzewie, odbędzie się niesamowita przygodę w lodowej krainie wyobraźni. Choreografia, łyżwiarze oraz kaskaderzy wykonujący ewolucje na trampolinach i latających huśtawkach.

Zastanawiacie się, co robić w ten weekend w Łodzi? Będzie on obfitować w rozmaite wydarzenia, takie jak: Noc Zmysłów w Parku Ocalałych, kreatywne rozpoczęcie lata na OFFie, targi mody vintage czy tematyczne spacery. Nadchodzący weekend będzie również zwieńczeniem 23. edycji łódzkiego Fotofestiwalu. Szczegóły znajdziecie w poniższym artykule i galerii zdjęć.

Znamy już laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2023 we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. W naszej galerii znajdziecie ich zdjęcia i informacje za co zostali nominowani do nagrody.