Rozpoczęcie lata na OFFie. Finał projektu „Jeansy Wolności” – pokaz mody, premiera komiksu o łódzkim projektancie i foto-mozaika

– Jeansy to nie tylko codzienne, zwyczajne ubranie. To symbol wolności, możliwości rozwoju, realizacji marzeń – mówi Katarzyna Piotrowska-Mańko z Fundacji Mecenas 5.0, która wraz Fundacją Wolności Gospodarczej zainicjowała i zrealizowała projekt Jeansy Wolności. – Inspiracją jest dla nas historia łodzianina Bernarda Lichtensteina, który, uciekając przed systemem totalitarnym, trafił do kraju, gdzie mógł zrealizować swój „american dream” i przejść do historii mody jako Rodeo Ben, twórca kultowych modeli marki Wrangler – wyjaśnia.