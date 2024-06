Zaczęła się relokacja mieszkańców! Katarzyna po ponad rocznej przerwie rozpoczęła drążenie tunelu w kierunku Łodzi Fabrycznej

Wzmocnienia kamienic ukończone

Powodem zatrzymania na tak długi czas maszyny drążącej tunel były problemy techniczne, które pojawiły się po dotarciu urządzenia do terenu ze ścisłą miejską zabudową. Specjaliści ocenili, że ryzyko uszkodzenia budynków jest zbyt duże i przed kontynuacją prac musiano opracować sposób na ich zabezpieczenie. Zastosowano szachty technologiczne - wykopy w kształcie walca o głębokości 7-9 metrów i średnicy 13 metrów, przez które wprowadzono spoiwo cementowe w celu wzmocnienia podłoża. Do tej pory wybudowano siedem takich szachtów, a w dwóch z nich już wtłoczono spoiwo.

Trasa drążenia tunelu

Relokacja mieszkańców

Termin ukończenia prac

Zgodnie z harmonogramem robót, Katarzyna powinna dotrzeć do przystanku Łódź Śródmieście do końca bieżącego roku. Całość tunelu ma być gotowa do marca 2025 roku, a budowa linii kolejowej w tunelu wraz z infrastrukturą zakończy się w czerwcu 2026 roku. Następne pół roku przeznaczone będzie na odbiory, testy i próby z pociągami. Tunel ma zostać oddany do użytku z nowym rozkładem jazdy 2026/27, czyli 13 grudnia 2026 roku.