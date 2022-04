Przed ŁKS Łódź osiem meczów prawdy. Pierwszy z Sandecją Nowy Sącz

To mecze prawdy, a ich wyniki dadzą odpowiedź, czy ełkaesiacy będą walczyć w barażach o PKOEkstraklasę, czy też sezon trzeba będzie spisać na straty. Pierwsze starcie w najbliższy piątek (8 kwietnia) na własnym stadionie z Sandecją Nowy Sącz (godz. 20.30), którą łodzianie pokonali jesienią 1:0 (0:0) po golu Macieja Radaszkiewicza. Drużyna prowadzona przez trenera Marcina Pogorzałę rozpoczęła przygotowania do tego starcia. W zajęciach bierze udział Maciej Dąbrowski, który miał ostatnio problemy zdrowotne. Trenują także Adrian Klimczak i Adam Marciniak, natomiast indywidualnie ćwiczy Piotr Janczukowicz. Udział w zajęciach bierze również Bartosz Szeliga, który narzekał na uraz po spotkaniu w Bielsku-Białej z Podbeskidziem (1:1). Na szczęście żaden z ełkaesiaków nie musi pauzować za kartki, choć Mateusz Bąkowicz, Piotr Janczukowicz, Javi Moreno i Michał Trąbka maja na koncie po trzy „żółtka”. Będzie to szczególny mecz dla Jana Kuźmy, który przyszedł do ŁKS przed sezonem właśnie z piątkowego rywala. Trwa już internetowa (bilety.stadionalunii.pl) sprzedaż biletów i mini karnetów na, zaplanowane na 22 kwietnia, otwarcie stadionu Króla. Dodajmy, że mini karnety obejmują trzy wydarzenia – mecz otwarcia stadionu Króla z Chrobrym Głogów, derbowy pojedynek z Widzewem oraz ostatnie w sezonie domowe spotkanie ełkaesiaków, czyli starcie z Odrą Opole. Od dziś (6 kwietnia) wejściówki i mini karnety można kupić w kasach stacjonarnych od strony alei Unii 2.

Niedługo ma być dostępny okolicznościowy pakiet, w którym będzie koszulka, szalik oraz pamiątkowy bilet.ą