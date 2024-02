Producenci ziemniaków mają obowiązek rejestracji. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina

Podmiotowi wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (URPP) nadawany jest indywidualny numer rejestracyjny, którym posługuje się przy oznakowaniu bulw ziemniaków wprowadzanych do obrotu.

Oznakowanie bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki może posiadać dowolną formę np. naklejki, etykiety i musi być umieszczone w sposób trwały widoczny na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa, itp.) przed wyprowadzeniem ziemniaków z gospodarstwa. W celu dopełnienia obowiązku wpisu do URPP należy złożyć wniosek o wpis do właściwego miejscowo Oddziału WIORiN.