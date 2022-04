PRL nie potrafił poradzić sobie z wróżkami i wróżbitami - "Wojsko rosyjskie się stąd wycofa."

Na te pytanie odpowiedź starali się znaleźć wróże, wróżki, tajemnicze media i inni pocieszyciele ludzkich dusz. W powojennym czasie należeli do nich: Vapuro, Martini oraz Pari-Banu. Owi „mędrcy” niepodzielnie panowali na rynku usług parapsychologicznych.

„Wrota dobrobytu”

Najsłynniejszy z nich był Martini z Krakowa, którego ogłoszenia już w czasie wojny drukowano w „Gazecie Lwowskiej”. Tam oferował swoim klientom następujące usługi: JASNOWIDZ – PSYCHOGRAFOLOG „Martini” mistrz przepowiedni wydarzeń życiowych wyjaśnia we wszelkich sprawach. Podać datę urodzenia, pytania. Za zaliczeniem pocztowem. Kraków, Lubelska 6/6. O prężnym rozwoju rynku krakowskiego i jego terytorialnej ekspansji na pograniczne województwa, w tym śląskie, świadczyły przedwojenne ogłoszenia innych magów. Z nimi zapoznawali się i zapewne korzystali do ostatnich chwil przed II wojną światową mieszkańcy Górnego Śląska: PAMIĘTAJ człowiecze! Tylko Mistrz Tajemnej Wiedzy, otworzy Ci wrota dobrobytu, zestawi nieomylny numer, da klucz szczęściu, zdobyciu miłości, zwyciężenia wrogów! Podaj datę urodzenia, załącz 5 pytań, oraz imię krewnej, zmarłej osoby. Złoty znaczkami. Adres: Szangoni, Kraków Szewska 7. Psychografolog. Z powojennych inseratów wspomnianego wyżej Martiniego dowiadujemy się nie tylko o rodzajach usług, ale też o preferencjach wśród klienteli. Martini obdarzony darem jasnowidzenia nieomylnie przepowie każdemu wydarzenia życiowe. Określi dokładnie charakter, kierunek, zdolności, rady, przeznaczenie według obliczeń kabalistyki, poda szczęśliwy numer losu loterii klasowej. Napisać pytanie, datę urodzenia. Odpowiedzi płatne zaliczeniem Martyni, Kraków, skrytka pocztowa 475. Po wyjściu od jasnowidza złakniony prawdy o przyszłości petent wiedział, jaki będzie jego dalszy los. Pozostawało już tylko skrupulatne kierowanie się wytycznymi, by w życiu zaszły pozytywne przemiany.