Pracownicy Kauflandu z Łodzi i województwa będą protestować przed centralą we Wrocławiu. Czego się domagają od zarządu sieci?

Delegacje z Łodzi i Żywca

Katarzyna Pokusa ze związku zawodowego podkreśla, że zgodnie z nowymi obostrzeniami, w proteście może wziąć udział do stu osób.

- Spodziewamy się, że tyle pojawi się przed siedzibą Kauflandu, a w tym gronie będą reprezentacje z województwa łódzkiego, Żywiecczyzny oraz z Wrocławia. Protest odbędzie się w godz. 12-15, mamy nadzieję, że w tym czasie uda nam się spotkać z zarządem. Mamy dość wyzysku, domagamy się podwyżki pensji o 800 zł, zwiększenia zatrudnienia, a także zaprzestania dyskryminacji płacowej kobiet wracających z urlopu macierzyńskiego.

Katarzyna Pokusa zwraca uwagę na to, że kobiety wracające do pracy po urodzeniu dziecka są traktowane jak nowi pracownicy, nie są brane pod uwagę ich doświadczenie oraz dotychczasowy staż pracy. Związkowcy chcą też, by sieć wypłacała premię frekwencyjną tym pracownikom, którzy skorzystają z urlopu na żądanie (teraz nie mają do tego prawa). Początkujący pracownicy w sieci zarabiają ok. 2,9 tys. zł, do tego dochodzi premia frekwencyjna w wysokości 500 zł brutto (pod warunkiem przepracowania pełnego miesiąca).