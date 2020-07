Plac zabaw z tartanem jest bezpieczny? Kontrowersje wokół inwestycji przy ul. Tuwima 35

Z pewnością taka miękka nawierzchnia jest bezpieczniejsza dla dzieci, bo w przypadku upadku nie skutkuje skaleczeniami i obtarciami skóry, ale jednocześnie tartan może przyczynić się do szybszego obumierania drzew na placu zabaw m.in. dlatego, że przyczyni się do zwiększenia wilgotności znajdujących się pod nim wierzchnich warstw gruntu i tym samym do rozwoju grzybów. Społecznicy podnoszą też, że jesion „oblany” tartanem, będzie szybko usychał, a jego gałęzie mogą spaść na przebywające na placu osoby. Urzędnicy uspokajają, że w obrębie bryły korzeniowej zostały zainstalowane kratki wentylacyjne, które mają zapewnić dostęp wody i powietrza do korzeni drzewa.