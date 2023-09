Pijany ojciec wiózł dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego

- 4 września około godz. 9.40 policjanci łódzkiej drogówki pełniący służbę w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” zauważyli na ulicy Wigury hondę, której kierujący nie miał włączonych świateł mijania. Mundurowi zatrzymali pojazd, by sprawdzić co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Oprócz kierującego w samochodzie na przednim siedzeniu pasażera znajdowało się dziecko, w wieku szkolnym - poinformowała we wtorek, 5 września, młodszy aspirant Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Podczas kontroli uwagę policjantów przykuł wygląd kierującego, stróże prawa wyczuli od 37-latka zapach alkoholu. Badanie alkosensorem potwierdziło przypuszczenia policjantów – mężczyzna był nietrzeźwy.