Pierwsza w Łodzi szkoła z fotowoltaiką - proekologiczne działania w IX LO

Proekologiczne działania w IX LO

Pierwsza w Łodzi szkoła z fotowoltaiką

IX Liceum Ogólnokształcące przy ul. Paderewskiego w Łodzi jest pierwszą szkołą miejską, w której zamontowano panele fotowoltaiczne. Starania o możliwość realizacji tego przedsięwzięcia podjęte zostały już w 2019 roku. Dziś na dachu budynku zamontowanych jest 54 paneli, dzięki którym liceum stanie się producentem czystej energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby – a to jest wyzwanie XXI wieku. Koszt inwestycji to dokładnie 129 888 zł, z czego dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej wyniosło: 84 471 zł, resztę środków zapewniło miasto w ramach „Planu dla osiedli”.

- Zainstalowana moc paneli odpowiada planowanemu zużyciu energii elektrycznej przez liceum na okres przynajmniej 10-15 lat – przekazuje Agnieszka Katarzyna Gębora, dyrektor IX LO. - A realnie to nawet do 20 lat, czyli do roku 2040. Oszczędności finansowe będą ogromne, mając na uwadze coroczny wzrost kosztów energii elektrycznej. Wszystko jest już gotowe. Czekamy jeszcze tylko na założenie licznika dwukierunkowego przez PGE i jego uruchomienie, może się uda od stycznia.