Piąte w tym roku trojaczki przyszły na świat w "Matce Polce" Zobacz, co o maleństwach mówią ich rodzice WIDEO

- Na początku ciąży wiedzieliśmy, że mają się urodzić bliźniaki. Kilka tygodni później okazało się, że będziemy mieć jednak od razu troje maluszków - mówi szczęśliwa mama. - Na początku było ogromne zaskoczenie. Ale teraz bardzo cię cieszymy.

- W przypadku ciąży trojaczej wykonuje się badania usg i echo kardiograficznie seryjnie czyli w pewnym odstępie czasu - dodaje doktor. - Takie badanie trwa dłużej, jest bardziej dokładne i wykonuje się jak to bywa w ciąży trojaczej trzy badania na raz. Jest to wyzwanie dla lekarzy i pacjentki.

Mirosława i Przemysław Matusiakowie z Gałkowa Dużego zostali rodzicami trojaczków, które urodziły się w "Matce Polce". To piąte w tym roku trojaczki narodzone w Łodzi. Od początku funkcjonowania szpitala, 1989 r , w tej placówce urodziło się ponad 131 tys. dzieci. Aż 123 pacjentki urodziły w trakcie jednego porodu troje dzieci.- Na początku był strach, trzeba się było z tą myślą oswoić, ale teraz najważniejsze jest, że dzieci są zdrowe - dodaje szczęśliwy tata trojaczków. - Emocje są skrajne, szczęście, ale jest też stres.Ostatni miesiąc przed porodem pani Mirosława spędziła w szpitalu. Poród odbył się w 33 tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie ze względu na stan zagrożenia życia matki i dzieci, nadciśnienie tętnicze i stan przedrzucawkowy, w trybie pilnym.Pierwsza na świecie pojawiła się Liliana (ważyła 1760 g i mierzyła 44 cm), następnie Jaśmina (1900 g, 44 cm), a ostatni był Antek (1900 g, 51 cm). Maluszki są zdrowe, samodzielnie oddychają, ale jeszcze jakiś czas spędzą w szpitalu. Ich mama za kilka dni wróci do domu. Jak mówią młodzi rodzice w domu na maluszki czekają już przygotowane łóżeczka, wanienki i specjalny wózek dla trojaczków. Młodzi rodzice nie mogą się doczekać aż cała rodzina znajdzie się razem w domu.- To dla nas wielka radość. W tym roku to już piąta ciąża trojacza - mówi prof. Michał Krekora, ginekolog-położnik, szef Kliniki Ginekologii i Położnictwa. - W 2022 i 2021 r takich ciąż w naszym szpitalu nie było.Jak mówi doktor Oskar Sylwestrzak nadzór nad ciążą mnogą, zwłaszcza trojaczą, musi być prowadzony w ośrodku z pewnym doświadczeniem, referencyjnym.