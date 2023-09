PGE GiEK Skra Bełchatów poważnie wzmocniona. Dołączyła Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ZDJĘCIA

- PGE GiEK Skra Bełchatów była w trudnym momencie, ale głęboko wierzę, że jest on już za nami - dodaje Radosław Marzec, p.o. prezesa bełchatowskiego klubu. - Odbudowujemy jakość i transparentność w drużynie. Chcemy walczyć o najwyższe cele, przecież Skra Bełchatów to jeden z najbardziej utytułowanych klubów siatkarskich w Polsce. Głęboko wierzę, że w najbliższym czasie wrócimy do walki o najwyższe cele. Dzięki wsparciu między innymi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która również jest liderem w swojej branży, stworzymy symbiozę, pozwalającą nam realizować postawione sobie cele. Skra w tym momencie jest nowym projektem, który roboczo nazywamy „Skra 2.0”, ponieważ odbudowujemy zaufanie wśród kibiców oraz sponsorów. Nasz projekt budzi ogromne zaufanie. Dziękujemy Panu Prezesowi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za wiarę w ten projekt. To pokazuje, że wiara w Skrę jest naprawdę dużą i liczę, że jest to dobry początek naszej współpracy z ŁSSE. Obiecuję, że w najbliższym czasie, a może już nawet w przyszłym sezonie, wrócimy do walki o najwyższe cele.