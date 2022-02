"Patogala" w Atlas Arenie w Łodzi. Gwiazdą wieczoru był owiany złą sławą Kamerzysta. Czy "Prezydent wspiera szykanowanie niepełnosprawnych"?

"Patogala" w Atlas Arenie w Łodzi

Strona Atlas Areny, zarządzanej przez Miejską Arenę Kultury i Sportu, spółkę należąca w 100 proc. do miasta Łódź, galę reklamowała jako "gratkę dla wszystkich fanów mieszanych sztuk walk, z udziałem znanych celebrytów". W tym wydaniu to walki właściwie bez zasad, w klatce przeciwnicy okładają się jak popadnie. Nie są zawodowymi zawodnikami, a freak fighterami, znanymi głównie z tego, że "są znani".

Kamerzysta gwiazdą wieczoru

Gwiazdą wieczoru na gali organizowanej w Atlas Arenie przez nową na rynku federację, był niejaki Kamerzysta, "słynący" z tego, że na karku ma prokuratorskie zarzuty znęcania się nad osobą niepełnosprawną intelektualnie. Kamerzysta wraz ze znajomym zmuszali niepełnosprawnego nastolatka do zjadania kocich odchodów, skakania do pełnego śmieci kontenera czy rozbijania cegieł na własnej głowie, co Kamerzysta uwiecznił na filmie i opublikował na swoim kanale Youtube. W zeszłym roku spędził kilka miesięcy w areszcie, w końcu wyszedł po opłaceniu 100 tys. zł kaucji, teraz zaś zarabia już nie tylko na setkach tysięcy odsłon filmów na swoim kanale, ale jest zapraszany jako celebryta, freak fighter na takich właśnie galach, z których ta łódzka była pierwszą z serii. W sobotę w Łodzi po jedenastu sekundach walki Kamerzysta uległ Lordowi Kruszwilowi. Ten z kolei słynie jako właściciel kanału promującego styl życia pełen przepychu i luksusu.