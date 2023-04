Oto nowi uczestnicy 10. jubileuszowej edycji programu Rolnik szuka żony. Premierowy odcinek w wielkanocną niedzielę i poniedziałek VIDEO

Ekipa programu Rolnik szuka żony uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że w dziesiątej edycji udział weźmie ośmioro uczestników, z których najmłodszy ma 27 lat, a najstarszy 41. Wśród uczestników programu są dwie kobiety i sześciu mężczyzn.

- Bądźcie z nami w Niedzielę Wielkanocną o 15:55 i w Lany Poniedziałek o 21:20. Poznacie ósemkę wspaniałych ludzi - 2 rolniczki i 6 rolników, którzy liczą, że program #rolnikszukażony pomoże im odnaleźć miłość - zaprasza do oglądania programu jego prowadząca Marta Manowska, dla której również będzie to jubileuszowa edycja. Nie tylko dlatego, że jest to jej dziesiąty sezon, ale również dlatego, że prowadzi go od początku, a widzowie nie wyobrażają sobie, by ktoś mógł to zrobić lepiej.