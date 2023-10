Oto najpopularniejsi ratownicy medyczni w województwie łódzkim - plebiscyt HIPOKRATES 2023! Kogo polecają pacjenci? Zobacz! Trwa głosowanie

Kliknij TUTAJ , by poznać LISTĘ najlepszych położnych. Kto z nich ma największe szanse na wygraną w plebiscycie medycznym Hipokrates?

Głosowanie będzie trwać do wtorku, 31 października 2023 r. do godz. 20:30. Informacji udziela Marta Gromowska - tel. 519503627, (pon-pt w godz. 9-15) e-mail: [email protected]

Najlepszy ratownik medyczny w Łódzkiem

Kandydatów do nagród najpierw zgłoszą, a później laureatów wybiorą Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. Zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później na szczeblu wojewódzkim, a w końcu także w ogólnopolskim finale.

Zdrowie dla każdego z nas jest najważniejsze. Szczególne miejsce w naszym plebiscycie zajmuje nagroda dla Ratowników Medycznych. To oni często pozostają anonimowi, choć działają na pierwszej linii w wielu nagłych przypadkach problemów ze zdrowiem i zagrożenia życia. W naszym plebiscycie zaprezentujemy i nagrodzimy tych, którzy je ratują.

We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych w kategorii…

Najpierw mieszkańcy naszego regionu nominują do nagród pracowników systemu opieki zdrowotnej. Później rozpocznie się głosowanie. Do całego nakładu gazety dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy wszystkich kandydatów do nagród. Laureatów w powiatach, a następnie w skali województwa poznamy pod koniec października. Statuetki i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, która odbędzie się w listopadzie.