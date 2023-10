Oto najlepsi lekarze rodzinni, POZ i pediatrzy w Łódzkiem. Plebiscyt HIPOKRATES 2023. Kogo polecają pacjenci?

Kliknij TUTAJ , by poznać LISTĘ najlepszych położnych. Kto z nich ma największe szanse na wygraną w plebiscycie medycznym Hipokrates?

Polecani pediatrzy i lekarze rodzinni/ POZ w Łódzkiem

Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie lekarze zostaną nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Kandydatów do nagród najpierw zgłoszą, a później laureatów wybiorą Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. Zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później na szczeblu wojewódzkim, a w końcu także w ogólnopolskim finale.

Zdrowie dla każdego z nas jest najważniejsze. Gdy je tracimy, szukamy lekarza, któremu możemy zaufać ze względu na jego doświadczenie i podejście do pacjenta.

Który pediatra jest najlepszy w Łódzkiem? Wybór lekarza dla dzieci często spędza rodzicom sen z powiek. Każdemu zależy na tym, by ich dzieckiem zajmował się najlepszy specjalista.

Najpierw mieszkańcy naszego regionu nominują do nagród pracowników systemu opieki zdrowotnej. Później rozpocznie się głosowanie. Do całego nakładu gazety dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy wszystkich kandydatów do nagród. Laureatów w powiatach, a następnie w skali województwa poznamy pod koniec października. Statuetki i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, która odbędzie się w listopadzie.