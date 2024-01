Osłabiona sarna przybłąkała się do mieszkanki Niewiesza w gm. Poddębice. Musiała pomóc jej sama. Sprawa miała smutny finał ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło mroźnego, styczniowego dnia. Wychudzona sarna, która z niewiadomego powodu odłączyła się od stada, zawitała pod dom Kingi Pełczyńskiej z Niewiesza w gminie Poddębice. - Mam nieogrodzone podwórko. Sarenka podeszła pod domek na drzewie mojego dziecka. Gdy przyszła pierwszego dnia przestraszył ją pies i zniknęła. Ale wróciła drugiego dnia, podeszła jeszcze bliżej domu i już nie próbowała uciekać, gdy psy do niej podeszły, tak była osłabiona. Przewróciła się i trzeba było jej pomóc – podkreśla mieszkanka Niewiesza. - To dla mnie naturalna sprawa, żeby reagować w takiej sytuacji i mam nadzieję, że dożyję czasów, gdy u ludzi ratowanie zwierząt będzie oczywistym odruchem.

Pani Kinga zaczęła szukać pomocy dla osłabionej sarny, ale ostatecznie niczego nie wskórała. Jak relacjonuje, od nadleśnictwa usłyszała, że interwencja w sprawie dzikiego zwierzaka nie jest w ich jurysdykcji, jeśli to znalazło się poza terenem lasów państwowych. Chyba, że jest postrzelone. Wtedy po potwierdzeniu tego faktu przez weterynarza wzywa się myśliwego, który dokonuje eutanazji. Mieszkanka Niewiesza została odesłana do gminy, tu jednak – jak podaje – czekała ją niemiła niespodzianka. - Poczułam się, że zawracam komuś głowę, a liczyłam, że mną pokierują. Zajmą się sprawą, albo chociaż powiedzą, co robić w tej sytuacji. Zadzwoniła potem do mnie pani weterynarz, ale dowiedziałam się , że ta nie przyjedzie na miejsce i nie będzie łapać żadnego zwierzęcia. Sianko i wodę wystawić i będzie dobrze, tak usłyszałam. Zadzwonił także jeden z leśniczych, ale został poinformowany, że mam pod opieką postrzeloną sarnę, co było nieprawdą.