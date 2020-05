Operator maszyny budowlanej potrącił rowerzystkę w Łodzi. Okoiczności zdarzenia bada policja

Wczoraj (21.05.2020) po godzinie 15 na skrzyżowaniu ulic: Drewnowskiej i Piwnej w Łodzi doszło do wypadku drogowego. Operator maszyny budowlanej potrącił rowerzystkę, która według kierującego maszyną budowlaną wjechała gwałtownie na przejście dla pieszych. Rowerzystka trafiła do szpitala. Okoliczności co do zdarzenia wyjaśnia łódzka policja. Obaj uczestnicy wypadku drogowego byli trzeźwi.

Warto przypomnieć, że poruszający się jednośladem rowerzysta nie jest uprawniony do korzystania z przejścia dla pieszych.