Ogród Botaniczny i Palmiarnia jednak zamknięte! Tylko przez kilka godzin łodzianie mogli cieszyć się pięknem natury. Sprawdź dlaczego

Decyzją Rady Ministrów od poniedziałku znów można wchodzić do lasów i parków miejskich. Na tej podstawie władze Łodzi otworzyły od poniedziałku parki i od wtorku Ogród Botaniczny.

Wielu łodzian wybrało się tam we wtorek, by cieszyć się pięknem natury. Niestety, mogli robić to zaledwie przez kilka godzin. Wszystko dlatego, że okazało się, iż jest on placówką kulturalną i jako taki podlega zamknięciu.

Jednak władze Łodzi będą zabiegać o to, żeby zmienić odpowiedni przepis i uruchomić Ogród Botaniczny.

Nasz fotoreporter był wczoraj w Ogrodzie Botanicznym. Zobaczcie zdjęcia!