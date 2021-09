Od dzisiaj jeździmy dwiema jezdniami alei Śmigłego-Rydza. Cała ulica ma być gotowa do końca października

Kierowcy stojący codziennie w korkach na remontowanej od sierpnia 2018 roku alei Marszałka Śmigłego-Rydza będą mogli odetchnąć z ulgą. W nocy z wtorku na środę (28 na 29 września) częściowo otwarta została dla ruchu druga jezdnia tej ważnej dla miasta arterii. To znak, że przebudowa alei powoli zbliża się do końca.

Póki co nie pojedziemy jeszcze całym remontowanym odcinkiem po dwóch jezdniach, ale udostępniono znaczną jego część. Od środy możemy jeździć al. Śmigłego-Rydza pomiędzy ul. Milionową, a aleją Piłsudskiego, czyli skrzyżowaniem „Marszałków”. To na tym odcinku oddana została gotowa już jezdnia w kierunku Dołów, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy przepustowości tej trasy i skróci czas przejazdu.

– Częściowe udostępnienie obu jezdni pozwoli na zrealizowanie ostatnich etapów inwestycji, m.in. na wykonanie prac przy torowisku tramwajowym w miejscu obecnego przejazdu przez tory, czyli tzw. przewiązki przed skrzyżowaniem „Marszałków” – informuje Urząd Miasta Łodzi. – Trwają prace u zbiegu z ul. Przybyszewskiego, gdzie torowisko i jezdnia są przyłączane do skrzyżowania.