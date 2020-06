O wygaszaniu pandemii w naszym województwie nie może być mowy. 54-letnia łodzianka jest 41 śmiertelna ofiarą koronawirusa w naszym mieście

W naszym województwie ani mieście nie można mówić o wygaszaniu epidemii. Od piątku przybyło 75 nowych zakażeń w Łódzkiem u osób w wieku od 6 miesięcy do 84 lat. W samej Łodzi pozytywny wynik testu otrzymało kolejnych 6 mieszkańców. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii dla województwa to 3086 osób, a dla Łodzi – 563. Wyzdrowiało odpowiednio 1354 i 266 mieszkańców. Od piątku laboratoria przebadały 2077 pobranych wymazów aby potwierdzić lub wykluczyć zakażenie tym groźnym dla życia wirusem.

- Wskaźnik zapadalności na 100 tysięcy mieszkańców w naszym województwie jest najwyższy w Polsce, bardzo niekorzystny – mówi Urszula Jędrzejczyk, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. – Wynosi on powyżej 2, a o wygaszaniu epidemii możemy mówić gdy jest poniżej 1. Co prawda sytuacja w Łodzi jest lepsza niż w powiecie opoczyńskim czy pajęczańskim, ale powodów do optymizmu nie ma.