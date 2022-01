O tym jak z archiwalnych gazet można zrobić nie tylko gustowną torebkę

Pani Małgosia szkołę muzyczną kończyła w klasie wiolonczeli. Zdrowie nie pozwoliło jej zostać muzykiem, więc wybrała zawód przedszkolanki, w którym przepracowała 37 lat. Z maluchami prowadziła zajęcia plastyczne, a po pracy malowała obrazy, tkała, tworzyła gobeliny, a dziesięć lat temu na portalu internetowym zobaczyła jak Rosjanki z papieru robią wiklinowe cuda i zakochała się w tej technice tworzenia, szczególnie, że podstawowym materiałem są przeczytane już gazety i gazetki.

- Gazety codzienne dostarcza mi mąż, który czyta je namiętnie od lat. Dodatkowo z marketów zbieramy gazetki reklamowe. Postawiłam też w klatce schodowej koszt zrobiony z papieru, wyglądający jak wiklinowy, po to by sąsiedzi wrzucali do niego już przeczytane pisma i gazetki reklamowe. Chętnie to robią – opowiada Małgosia Kruszyna.