O.S.T.R. 120 Rap Fest w Atlas Arenie już w ten weekend w Łodzi. Koncerty w Wytwórni, Keja Pub i klubie Teatr. Ciekawe spektakle w Łodzi

O.S.T.R. 120 Rap Fest w Łodzi już w ten weekend

O.S.T.R. wychodzi do fanów z nowym projektem - 120 Rap Fest to spotkanie na scenie legend polskiego rapu. Line up będzie historyczny, napakowany pionierami polskiej sceny hip-hopowej - nie po to by wspominać, ale przeżyć to jeszcze raz.

Każdy z zaproszonych artystów zaprezentuje własny materiał koncertowy z lat 90/2000. Lista artystów przedstawia się imponująco. W Atlas Arenie 22 kwietnia wystąpią: Gramatik, Fisz Emade, Fenomen, Tede, Małpa, Kaliber 44, Mor W.A., Hemp Gru, Familią HP, Paktofonika.

120 Rap fest odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie w sobotę 22 kwietnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20:00.

Czytaj więcej: