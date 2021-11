Nowoczesne inkubatory, wymiana drzwi i podłóg. W schronisku dla zwierząt w Łodzi trwa realizacja ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego Agnieszka Jedlińska

Trzy specjalistyczne inkubatory do hospitalizacji zwierząt i nowoczesny aparat do biochemii trafiły do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi. To warte blisko 100 tysięcy złotych sprzęty zakupione w ramach środków z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Urządzenia trafiły do schroniskowego szpitala i są wykorzystywane do opieki nad zwierzętami po wypadkach, zabiegach operacyjnych i w nagłych stanach zagrożenia życia. Nowoczesne inkubatory są ogrzewane, wentylowane i podłączone do tlenu, dzięki czemu zwierzęta są hospitalizowane w idealnych warunkach.