Nowe miejsce do relaksu nad wodą powstało w Łódzkiem. To kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Warcie wybudowany za 3,2 mln zł ZDJĘCIA FILM

Inwestycja turystyczno-rekreacyjna została zrealizowana pod hasłem „Zagospodarowanie ul. Tarnowskiego w Warcie”. Prace ruszyły w kwietniu 2022 roku, a całość oddano do użytku z początkiem tegorocznych wakacji. Nowy kompleks z miejsca stał się atrakcją.

Jak podkreśla Urząd Miejski w Warcie, projekt to przykład idealnego połączenia nowoczesności z ekologią. - Zadanie polegało na utworzeniu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz stworzenie warunków do rekreacji i edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta i gminy Warta. Projekt z pewnością przyczyni się do integracji mieszkańców. To miejsce gdzie jednocześnie można obcować z naturą, wypocząć oraz aktywnie spędzić czas indywidualnie lub z rodziną. Ten obiekt to nowy i z pewnością ważny punkt na mapie województwa łódzkiego. Obiekt, który warto odwiedzić.