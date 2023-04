Niezwykła atrakcja w Zoo Borysew. W ogrodzie koło Poddębic powstaje basen dla... tygrysów ZDJĘCIA

Basen dla tygrysów powstaje tuż przy dotychczasowym wybiegu dla rodziny tygrysów. Na początek zbudowana została betonowa konstrukcja, w której zostaną zamontowane trzy akrylowe ściany, po 6 centymetrów grubości każda. Otwarcie atrakcji planowane jest w maju.

- Nasze Zoo słynie z białych tygrysów. Te dzikie koty kochają wodę, o czym mogliśmy się przekonać podczas pokazowych karmień - nurkowały po jedzenie w swoich oczkach wodnych. Teraz nasi goście zobaczą jak pływają pod powierzchnią wody, obserwując je zza szyby – zapowiada Andrzej Pabich właściciel Zoo Borysew.

To będzie jedyna w swoim rodzaju okazja, by zobaczyć te dzikie stworzenia pod wodą. Jak zapowiada Zoo Borysew, nurkujące tygrysy będą widoczne z trzech stron basenu. Akwarium wypełnione 60 tys. litrów wody ma oddzielać sprowadzony z Niemiec gruby, super wytrzymały akryl. Nowa inwestycja to także instalacja filtrująca, która ma zapewnić zwierzętom czystą wodę, a zwiedzającym zoo dobrą widoczność podczas pokazowych karmień.