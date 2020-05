Nietrzeźwy kierowca rozbił auto o słup latarni w Łodzi. Omal nie zabił pieszej na przejściu

Do wypadku doszło na ul. Pabianickiej w środę. Policjanci drogówki ustalili, że mężczyzna jechał od strony ul. Chocianowickiej, w kierunku Pabianic. Dojeżdżając do skrzyżowania, zauważył samochód, który zatrzymał się na czerwonym świetle. Chcąc go ominąć, gwałtownie skręcił w prawo, przez co utracił panowanie nad swoim pojazdem. Chrysler z impetem przejechał przez przejście dla pieszych, mijając o włos przechodzącą akurat kobietę, przeleciał przez pas zieleni i z dużą siłą uderzył w słup ulicznej latarni.

Policjanci, którzy zjawili się na miejscu wypadku, szybko ustalili, że 41-latek ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2022 r. W przeszłości był kilkakrotnie zatrzymywany za jazdę na podwójnym gazie. Rutynowe badanie trzeźwości ujawniło, że i tym razem kierował autem pod wpływem alkoholu, którego miał w organizmie 2 promile.

Lubiący zaglądać do kieliszka kierowca odpowie za spowodowanie wypadku, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do orzeczonego zakazu sądowego. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.