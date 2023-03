Nie żyje ks. Robert Jantczak, proboszcz w Konstantynowie Łódzki

Ks. Robert Jantczak pochodził z parafii Chrystusa Króla w Łodzi. Urodził się w 1966 roku. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 164 na łódzkim Karolewie. Skończył liceum samochodowe. A po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowego. W 1991 roku

przyjął święcenia kapłańskie. Potem wyjechał na misje do Argentyny. Pracował tam 13 lat.

- Zawsze modliłam się Matki Niepokalanej, by Robert robił to, co lubi, i był wierny Panu Bogu – mówiła w wywiadzie dla ”Niedzieli” Maria Jantczak, mama ks. Roberta. - Interesował się samochodami i dlatego skończył Liceum Samochodowe. Następnie wstąpił do Seminarium. W każdym przypadku wspierałam go modlitwą i radą. Moim zdaniem, jest to powinność każdej matki kapłana.