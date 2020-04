Nie żyje Ewa Żarska, łódzka dziennikarka Polsatu i Polsatu News

Ewa Żarska była dziennikarką śledczą i relacjonowała na antenie Polsatu wydarzenia z Łodzi i regionu. Do śmierci miało dojść w nocy z 16 na 17 kwietnia. Prawdopodobnie popełniła samobójstwo.

Polsat News tak wspomina na swojej stronie Ewę Żarską: "Łódzka korespondentka otrzymała nagrodę w konkursie "MediaTory" za reportaż "Mała prosiła, by jej nie zabijać". Była także nominowana do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze. Miała 45 lat. Ewa Żarska urodziła się w Piotrkowie Trybunalskim, od lat mieszkała w Łodzi, skąd relacjonowała najważniejsze wydarzenia. Była także dziennikarką programu "Państwo w Państwie". Wcześniej pracowała także jako korespondentka Polsat News w Londynie.

W 2017 r. otrzymała nagrodę w w konkursie "MediaTory" w kategorii "ReformaTOR" za reportaż "Mała prosiła, by jej nie zabijać". Materiał był podsumowaniem półrocznej pracy dziennikarki nad zdemaskowaniem podejrzanego o pedofilię Krzysztofa P. "Piotra". Ewa Żarska znalazła "Piotra". Po jej ustaleniach odwieszono śledztwo w jego sprawie na wniosek Prokuratora Generalnego. Za ten reportaż dziennikarka była także nominowana do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze oraz 13. edycji konkursu Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2017. Żarska ujawniła także szokujące szczegóły zbrodni oraz śledztwa, w tym m.in. nieprawidłowości przy poszukiwaniach 20-letniej Kai, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły Polską. "Czekałem na was" to reportaż, który powstał o tej sprawie. Oprócz reportaży, o których słyszała cała Polska, Żarska była też autorką setek relacji i materiałów krajowych. Żarska jest także autorką książki "Łowca. Sprawa Trynkiewicza"."