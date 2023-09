Karolina Pajączkowska żegna się z TVP. "Mój kontrakt wygasa... nie planuję go przedłużać"

Karolina Pajączkowska oficjalnie pożegnała się z Telewizją Polską. W mediach społecznościowych dziennikarka podziękowała widzom za wspólnie spędzone 4 lata. Napisała:

"W odpowiedzi na liczne zapytania. Mój kontrakt z Telewizją Polską wygasa na początku listopada. Nie planuję go przedłużać. Przede mną nowe wyzwania i przygody."

Karolina Pajączkowska pochodzi z Radomska, swoją karierę rozpoczęła od modelingu i konkursów miss, miała krótką przygodę w programie "Top Model", brała też udział w konkursach piękności. Zdobyła tytuł Miss Polonia Studentek i wzięła udział w zagranicznych konkursach piękności: Miss Intercontinental 2011 i Miss Exclusive of the World... zawsze jednak chciała zostać dziennikarką i swój plan zrealizowała. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach najpierw pracowała w Telewizji NTL Radomsko, potem w TVN24 BiŚ, a następnie przeszła do redakcji TVP Info, gdzie prowadziła serwisy informacyjne. Była też jedną w twarzy TVP World. Dziennikarka niedawno była korespondentką TVP w Ukrainie, skąd przekazywała tragiczne informacje o skutkach wojny.