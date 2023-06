Nawałnica w Łodzi. Burza z gradem w piątek przeszła przez województwo, w sobotę deszcz i ostry spadek temperatury 24.06.23

Do godz. 12 strażacy interweniowali ponad 30 razy w związku z warunkami atmosferycznymi na terenie całego województwa.

W sobotę, 24 czerwca, w Łodzi i województwie temperatura spadła do 19 st. C. Przez cały dzień ma padać deszcz.

Nawałnica w Łodzi. Ulewa, opady gradu i silny wiatr!

- Burze w postaci bardzo aktywnej liniowej struktury przemieszczają się na wschód i północny wschód. Obecnie linia najaktywniejszych burz zaznacza się od okolic Łaska przez Bełchatów, Częstochowę, Rudę Śląską po Cieszyn. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, 15-35 mm/h, oraz grad. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h. W miarę przemieszczania się na wschód aktywność burz będzie wzrastać. Burzom będą towarzyszyły ulewne opady deszczu, miejscami do około 50 mm/h, lokalnie duży grad oraz porywy wiatru do około 90 km/h. Duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk nawałnicowych - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.