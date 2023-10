Pogoda na weekend od piątku 20 października. Wichura, burza i ciepłe powietrze zamiast śniegu! Prognoza pogody od 20.10.2023

Zamiast śniegu i mrozu ciepłe powietrze? Sprawdź prognozę pogody na weekend! W weekend pogoda będzie inna od tej zapowiadanej na początku mijającego tygodnia.

Zobacz prognozę na weekend od piątku 20 października 2023! W najbliższy weekend pogodę w Polsce będzie kształtował niż z ośrodkiem nad Wyspami Brytyjskimi. Z południa na północ kraju powoli przemieszczał się będzie, ułożony równoleżnikowo, ciepły front atmosferyczny, związany z tym niżem. Na północy chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie, na południu z większymi przejaśnieniami i zdecydowanie cieplej.

Pogoda na piątek 20 października 2023

Polska znajdzie się pod wpływem rozległego niżu z układem frontów atmosferycznych i ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich. Powoli z południa na północ kraju przemieszczać się będzie ciepły front atmosferyczny, rozdzielający chłodne powietrze na północy od cieplejszego na południu. Ciśnienie bez większych zmian. Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże, na południowym wschodzie regionu po południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Początkowo na zachodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 4°C na krańcach północnych, około 8°C w centrum, do 14°C na południowym wschodzie regionu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, wschodni.

Pogoda na weekend 21-22 października 2023

W nocy z piątku na sobotę pochmurno z opadami deszczu, na północy opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Temperatura minimalna na północy i w centrum od 1°C do 10°C, zaś na południu od 10°C do 17°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i wschodnich. Największe porywy na wybrzeżu wschodnim do 100 km/h.

Prognoza pogody na sobotę W sobotę na północy kraju pochmurno z opadami deszczu, na południu większe przejaśnienia i deszcz tylko w górach. Temperatura maksymalna na północy od 7°C do 12°C, a w centrum i na południu od 15°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, początkowo jeszcze dość silny i porywisty, z kierunków południowych. Największe porywy na wybrzeżu do 90 km/h i stopniowo słabnące.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę pochmurno z przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach w porywach do 60 km/h, południowy i zachodni. Prognoza od 23 października na początek nowego tygodnia. W poniedziałek i wtorek pogodnie. Temperatura w nocy od 5°C do 11°C, w dzień od 13°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, we wtorek porywisty, zachodni i południowy.

